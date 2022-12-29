ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених - Залужний

Протиповітряна оборона вранці 29 грудня знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом.

Джерело: головнокомандувач Валерій Залужний у соцмережах, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу

Пряма мова: "Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України.

Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Вистоїмо і переможемо!".

Деталі: В свою чергу Олексій Громов повідомив, що в період з 23 по 28 грудня противник застосував 23 дрони-камікадзе, в тому числі 13 - минулого тижня. При цьому сили і засоби ППО з 23 грудня знищили 19 повітряних цілей.