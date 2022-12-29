Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених - Залужний

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 10:59
ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених - Залужний
ілюстрація з FB головнокомандувача

Протиповітряна оборона вранці 29 грудня знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом.

Джерело: головнокомандувач Валерій Залужний у соцмережах, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу

Пряма мова: "Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України.

Реклама:

Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Вистоїмо і переможемо!".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: В свою чергу Олексій Громов повідомив, що в період з 23 по 28 грудня противник застосував 23 дрони-камікадзе, в тому числі 13 - минулого тижня. При цьому сили і засоби ППО з 23 грудня знищили 19 повітряних цілей.

Теми: ППОракетний ударв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
У районі аеродрому в російському Енгельсі чули вибухи – росЗМІ
В Івано-Франківській області ракета влетіла в будинок і не вибухнула – ОП
За тиждень українська армія просунулася на понад 2 км до Кремінної – Генштаб
Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія вдарила по Україні 29 грудня
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: