ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных - Залужный

Противовоздушная оборона утром 29 декабря уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных врагом.

Источник: главнокомандующий Валерий Залужный в соцсетях, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге

Прямая речь: "Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины.

Сегодня утром агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты.

Выстоим и победим!".

Детали: В свою очередь Алексей Громов сообщил, что в период с 23 по 28 декабря противник применил 23 дрона-камикадзе, в том числе 13 - на прошлой неделе. При этом силы и средства ПВО с 23 декабря уничтожили 19 воздушных целей.