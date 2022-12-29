Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных - Залужный

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 10:59
ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных - Залужный
иллюстрация из FB главнокомандующего

Противовоздушная оборона утром 29 декабря уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных врагом.

Источник: главнокомандующий Валерий Залужный в соцсетях, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге

Прямая речь: "Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины.

Реклама:

Сегодня утром агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты.

Выстоим и победим!".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В свою очередь Алексей Громов сообщил, что в период с 23 по 28 декабря противник применил 23 дрона-камикадзе, в том числе 13 - на прошлой неделе. При этом силы и средства ПВО с 23 декабря уничтожили 19 воздушных целей.

Темы: ПВОракетный удартюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
В районе аэродрома в российском Энгельсе слышали взрывы – росСМИ
В Ивано-Франковской области ракета влетела в дом и не взорвалась – ОП
За неделю украинская армия продвинулась более чем на 2 км к Кременной – Генштаб
Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря
Последние новости
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
Все новости...
Реклама: