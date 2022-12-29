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Міністр економіки Німеччини: Росія прямує до поразки в Україні

Четвер, 29 грудня 2022, 11:36

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що Росія перебуває на шляху до військової поразки в Україні.

Рол це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Ніхто не міг подумати, що 2022 рік закінчиться саме так", - сказав політик.

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 "Путін програє цю війну на полі бою, - зазначив він.

За його словами, це відбувається тому, що українська армія отримує зброю від Європи, країн НАТО і США і використовує цю зброю "вміло і стратегічно, мудро і героїчно".

"Я за те, щоб Німеччина разом з союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - сказав Габек, який виступав за постачання зброї в Україну ще до початку російської агресії проти України.

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"Безумовно, завжди будуть нові системи і додаткова підтримка, але вони завжди мають обговорюватися разом з членами Альянсу. Ми пройшли довгий шлях, і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів" - зазначив він.

Нагадаємо, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент Росії Владімір Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.

Теми: НімеччинаРосіявійна
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