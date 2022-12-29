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Министр экономики Германии: Россия движется к поражению в Украине

Четверг, 29 декабря 2022, 12:36

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что Россия находится на пути к военному поражению в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Никто не мог подумать, что 2022 год закончится именно так", - сказал политик.

 "Путин проигрывает эту войну на поле боя, - отметил он.

По его словам, это происходит потому, что украинская армия получает оружие от Европы, стран НАТО и США и использует это оружие "умело и стратегически, мудро и героически".

"Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", - сказал Габек, который выступал за поставки оружия в Украину еще до начала российской агрессии против Украины.

"Безусловно, всегда будут новые системы и дополнительная поддержка, но они всегда должны обсуждаться вместе с членами Альянса. Мы прошли долгий путь, и следующие шаги, безусловно, позволят Украине достичь дальнейших успехов", - отметил он.

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Напомним, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что президент России Владимир Путин находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году - когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

Темы: ГерманияРосcиявойна
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