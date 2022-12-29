Країни ЄС радяться щодо того, як реагувати на сплеск епідемії коронавірусу у Китаї

Топ-посадовці ЄС, відповідальні за охорону здоров’я, 29 грудня зібралися на нараду для координації реагування на сплеск епідемії коронавірусу у Китаї після того, як Пекін радикально змінив стратегію жорстких локдаунів на скасування обмежень.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Це засідання комітету ЄС з безпеки у сфері охорони здоров’я під егідою Єврокомісії, до якого входять посадовці з МОЗ усіх країн-членів. У розпал епідемії коронавірусу у Європі ці зустрічі відбувалися регулярно.

Масштаби захворюваності у Китаї, при тому, що офіційну статистику ставлять під сумнів, спонукали низку країн запровадити вимогу тесту для мандрівників, які прибувають з Китаю. Серед країн ЄС на такий крок поки що пішла лише Італія, тоді як решта ще розмірковують та хочуть орієнтуватися на спільну позицію країн блоку.

Так, керівник комітету оцінки ризиків у Франції Бріджит Отран заявила, що з наукової точки зору зараз немає підстав посилювати протиепідемічний контроль на кордоні, принаймні доти, поки немає ознак поширення в Китаї небезпечного нового штаму.

У Німеччині та Австрії також схильні до того, щоб не запроваджувати обмежень. Речник британського уряду теж сказав, що планів повертати вимогу тестування наразі немає.

Головний аеропорт італійського Мілана вже з 26 грудня почав тестувати пасажирів з Китаю. У майже половини людей з рейсів з Пекіна і Шанхаю виявили коронавірус.

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Втім, віцепрем’єр Маттео Сальвіні вже заговорив про те, що не бачить сенсу у цих заходах, якщо вони будуть задіяні лише Італією, а не по всій Європі.