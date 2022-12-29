Страны ЕС советуются, как реагировать на всплеск эпидемии коронавируса в Китае

Топ-чиновники стран Евросоюза, ответственные за здравоохранение, 29 декабря собрались на совещание для координации реагирования на всплеск эпидемии коронавируса в Китае после того, как Пекин радикально изменил стратегию жестких локдаунов на отмену ограничений.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Это заседание комитета ЕС по безопасности в сфере здравоохранения под эгидой Еврокомиссии, в который входят чиновники из Минздрава всех стран-членов. В разгар эпидемии коронавируса в Европе эти встречи проходили регулярно.

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Масштабы заболеваемости в Китае, при том, что официальную статистику ставят под сомнение, побудили ряд стран ввести требование теста для путешественников, прибывающих из Китая. Среди стран ЕС на такой шаг пока пошла только Италия, тогда как остальные еще размышляют и хотят ориентироваться на общую позицию стран блока.

Так, руководитель комитета оценки рисков во Франции Бриджит Отран заявила, что с научной точки зрения сейчас нет оснований усиливать противоэпидемический контроль на границе, по крайней мере до тех пор, пока нет признаков распространения в Китае опасного нового штамма.

В Германии и Австрии также склонны к тому, чтобы не вводить ограничений. Представитель британского правительства тоже сказал, что планов возвращать требование тестирования пока нет.

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Главный аэропорт итальянского Милана уже с 26 декабря начал тестировать пассажиров из Китая. У почти половины людей с рейсов из Пекина и Шанхая обнаружили коронавирус.

В то же время, вице-премьер Маттео Сальвини уже заговорил о том, что не видит смысла в этих мерах, если они будут задействованы только Италией, а не по всей Европе.