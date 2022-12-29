Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Страны ЕС советуются, как реагировать на всплеск эпидемии коронавируса в Китае

"Европейская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 14:26

Топ-чиновники стран Евросоюза, ответственные за здравоохранение, 29 декабря собрались на совещание для координации реагирования на всплеск эпидемии коронавируса в Китае после того, как Пекин радикально изменил стратегию жестких локдаунов на отмену ограничений.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Это заседание комитета ЕС по безопасности в сфере здравоохранения под эгидой Еврокомиссии, в который входят чиновники из Минздрава всех стран-членов. В разгар эпидемии коронавируса в Европе эти встречи проходили регулярно. 

Масштабы заболеваемости в Китае, при том, что официальную статистику ставят под сомнение, побудили ряд стран ввести требование теста для путешественников, прибывающих из Китая. Среди стран ЕС на такой шаг пока пошла только Италия, тогда как остальные еще размышляют и хотят ориентироваться на общую позицию стран блока.  

Так, руководитель комитета оценки рисков во Франции Бриджит Отран заявила, что с научной точки зрения сейчас нет оснований усиливать противоэпидемический контроль на границе, по крайней мере до тех пор, пока нет признаков распространения в Китае опасного нового штамма. 

В Германии и Австрии также склонны к тому, чтобы не вводить ограничений. Представитель британского правительства тоже сказал, что планов возвращать требование тестирования пока нет. 

Главный аэропорт итальянского Милана уже с 26 декабря начал тестировать пассажиров из Китая. У почти половины людей с рейсов из Пекина и Шанхая обнаружили коронавирус. 

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, вице-премьер Маттео Сальвини уже заговорил о том, что не видит смысла в этих мерах, если они будут задействованы только Италией, а не по всей Европе. 

Темы: ЕСкоронавирус
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСпутниковые снимки с "Энгельса": повреждений не заметно, но самолетов стало меньше

Дочь Медведчука и крестница Путина получает престижное образование в Москве – СМИ

За ночь Воздушные силы сбили всего 16 "Шахедов" над Украиной

Байден подписал бюджет с $45 млрд для Украины, находясь на отдыхе

Россия заявляет, что у нее "не закончатся ракеты "Калибр", но не способна защитить себя – ISW

видеоСилы обороны ночью сбили 10 вражеских ударных дронов в двух областях

Все новости...
ЕС
Украина сделала "все, что можно было", для выполнения рекомендаций по движению в ЕС - Стефанишина
Глава МИД Германии - о вступлении Украины в ЕС: Брюссель должен выполнить свое "домашнее задание"
В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств
Последние новости
12:33
Дефицит в энергосистеме – на уровне четверга, области должны соблюдать лимиты – Укрэнерго
12:27
Оккупанты ударили по городу Семеновка на Черниговщине, один человек погиб - ОП
12:25
обновлено от 12:00По всей Украине объявлялась воздушная тревога: она длилась полчаса
12:18
В Румынии благодаря Twitter-перепалке с Гретой Тунберг задержали противоречивого инфлюенсера
12:04
Покорили человечество в 2022-м: лучшие технологические разработки года
12:00
В Волгоградской области РФ снова упала российская ракета - СМИ
11:44
Путин попросил Си весной приехать в Москву
11:32
В Британии клиника разослала пациентам известие о раке вместо поздравления с Рождеством
11:28
Воздушные силы уточнили данные за 29 декабря: 58 сбитых ракет плюс ликвидированный вертолет
11:24
Курс валют на 30 декабря: гривна продолжает слабеть против доллара и евро
Все новости...