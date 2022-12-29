Президент Сербії скасував стан підвищеної готовності армії

Стан підвищеної бойової готовності в збройних силах Сербії скасовано рішенням президента і головнокомандувача Александара Вучича.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія РТС.

Бойова готовність була оголошена 26 грудня у зв'язку з ситуацією на півночі Косова.

Тоді президент Вучич, як верховний головнокомандувач збройних сил Сербії, віддав наказ, щоб армія і всі підрозділи перебували в найвищому ступені бойової готовності.

Нагадаємо, напередодні директор Управління у справах Косово і Метохії (так Косово називають у Сербії) сербського уряду Петар Петкович заявив, що Белград отримав від Європейського Союзу та Сполучених Штатів "надійні гарантії".

За його словами, йдеться про звільнення серба-поліцейського Деяна Пантіча з-під варти, запевнення у відсутності списків косовських сербів, яких Приштина має намір арештувати, а також гарантії від миротворчих сил НАТО KFOR, що сили безпеки Косова не зможуть заходити в північні муніципалітети без їхньої попередньої згоди.

Президент Сербії заявив, що з 29 грудня почнуть розбирати барикади.

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Нагадаємо, останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, й там були призначені повторні вибори на грудень 2022 року.

Зрештою, після тиску США та Європейського Союзу, а також загострення на півночі Косова Приштина погодилась відтермінувати дострокові вибори до весни. На цьому тлі косовські серби почали зводити барикади на півночі частково визнаної країни.

В останні дні серби на півночі Косова зводили барикади, зокрема й у центрі Митровиці.

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