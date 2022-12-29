Президент Сербии отменил состояние повышенной готовности армии

Состояние повышенной боевой готовности в вооруженных силах Сербии отменено решением президента и главнокомандующего Александара Вучича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания РТС.

Боевая готовность была объявлена 26 декабря в связи с ситуацией на севере Косово.

Тогда президент Вучич, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Сербии, отдал приказ, чтобы армия и все подразделения находились в высшей степени боевой готовности.

Напомним, накануне директор Управления по делам Косово и Метохии (так Косово называют в Сербии) сербского правительства Петар Петкович заявил, что Белград получил от Европейского Союза и Соединенных Штатов "надежные гарантии".

По его словам, речь идет об освобождении серба-полицейского Деяна Пантича из-под стражи, заверения в отсутствии списков косовских сербов, которых Приштина намерена арестовать, а также гарантии от миротворческих сил НАТО KFOR, что силы безопасности Косово не смогут заходить в северные муниципалитеты без их предварительного согласия.

Президент Сербии заявил, что с 29 декабря начнут разбирать баррикады.

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Напомним, последнее обострение в Косово началось после того, как просербская партия объявила бойкот органам власти в четырех северных муниципалитетах. После этого в муниципалитеты зашли косовские полицейские, и там были назначены повторные выборы на декабрь 2022 года.

В конце концов, после давления США и Европейского Союза, а также обострения на севере Косово Приштина согласилась отсрочить досрочные выборы до весны. На этом фоне косовские сербы начали возводить баррикады на севере частично признанной страны.

В последние дни сербы на севере Косово возводили баррикады, в том числе и в центре Митровицы.