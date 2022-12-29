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Зеленський з початку війни провів 352 телефонні розмови із керівниками держав чи організацій - ОП

"Європейська правда"Четвер, 29 грудня 2022, 16:47

Президент Володимир Зеленський за період із 24 лютого до 28 грудня 352 рази говорив телефоном із керівниками інших держав чи міжнародних організацій.

Про це написав у Facebook прессекретар глав держави Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

"Перші розмови 24 лютого (хронологічно) – з Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таїпом Ердоганом, Магдаленою Андерссон, Шарлем Мішелем та Еммануелем Макроном. Остання на зараз – 27 грудня з Джорджею Мелоні", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до статистики президентської Служби протоколу, Зеленський 186 разів спілкувався або виступав онлайн. Вперше – 1 березня на сесії Європарламенту. Востаннє – 28 грудня з генеральним директором інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.

110 разів президент зустрічався з представниками держав, компаній, організацій чи з приватними особами. Перша зустріч відбулася 15 березня з прем’єр-міністрами Матеушем Моравецьким, Янезом Яншею та Петером Фіалою. Остання поки що – 28 грудня з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

Зеленський 173 рази взяв участь у внутрішніх заходах, провів 44 засідання Ставки.

"До статистики увійшли лише офіційні дзвінки та заходи. Вихідних не плануємо, тому до Нового року вона ще зміниться", - додав Никифоров.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Зеленський у щорічному посланні до Верховної ради заявив, що Україна за 10 місяців війни зуміла об’єднати навколо себе Європейський союз у спільній боротьбі проти Росії.

Теми: ЗеленськийЗМІ
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