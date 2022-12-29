Зеленский с начала войны провел 352 телефонных разговора с руководителями государств или организаций

Президент Владимир Зеленский за период с 24 февраля по 28 декабря 352 раза говорил по телефону с руководителями других государств или международных организаций.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь глав государства Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

"Первые разговоры 24 февраля (хронологически) - с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Нехаммером, Реджепом Тайипом Эрдоганом, Магдаленой Андерссон, Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном. Последний на сейчас - 27 декабря с Джорджей Мелони", - говорится в сообщении.

Реклама:

Согласно статистике президентской Службы протокола, Зеленский 186 раз общался или выступал онлайн. Впервые - 1 марта на сессии Европарламента. Последний раз - 28 декабря с генеральным директором инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.

110 раз президент встречался с представителями государств, компаний, организаций или с частными лицами. Первая встреча состоялась 15 марта с премьер-министрами Матеушем Моравецким, Янезом Яншею и Петером Фиалой. Последняя пока - 28 декабря с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

Зеленский 173 раза принял участие во внутренних мероприятиях, провел 44 заседания Ставки.

ВИДЕО ДНЯ

"В статистику вошли только официальные звонки и мероприятия. Выходных не планируем, поэтому до Нового года она еще изменится", - добавил Никифоров.

Напомним, Зеленский в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что Украина за 10 месяцев войны сумела объединить вокруг себя Европейский союз в совместной борьбе против России.