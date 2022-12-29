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Українці вважають вступ в НАТО найкращою гарантією нацбезпеки - опитування

"Європейська правда"Четвер, 29 грудня 2022, 17:10

Вступ України в НАТО більшість громадян України вважають найкращим варіантом гарантування національної безпеки після російської агресії.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та соціологічною службою Центру Разумкова у співпраці з "Європейською правдою".

48,9% опитаних заявили, що саме членство в Альянсі в майбутньому гарантує безпеку Україні. 16,7% вважають, що необхідно розвивати власні Збройні сили та оборонної промисловості (за прикладом Ізраїлю чи Швейцарії).

Близько 10% вважають найкращим варіантом угоду про стратегічну оборонну співпрацю з кількома союзниками (наприклад, Польща, країни Балтії) без США.

8,5% респондентів підтримують позаблоковий або нейтральний статус з міжнародними безпековими гарантіями для України. 6,7% опитаних виступають за угоду про стратегічну оборонну співпрацю із США.

Ще близько 10% не визначилися з відповіддю.

При цьому думку щодо можливих термінів вступу в НАТО серед українців розділилися. 25,3% опитаних вважають, що вступ України в НАТО може статися після перемоги та проведення необхідних для цього реформ.

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Водночас майже стільки ж (24,9%) впевнені, що вступ може статися одразу після перемоги у війні. Ще 18,8% вважають реальним вступ в НАТО ще до перемоги у війні.

16,2% опитаних вважають вступ України в НАТО малоймовірним навіть після перемоги і проведення реформ, майже 15% опитаних не визначилися з відповіддю.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що першочерговим завданням для країн Альянсу є допомога Україні у війні з Росією, і лише після перемоги можна буде говорити про повноцінне членство.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО зробили додаткові внески в Комплексний пакет допомоги для України і нададуть термінову допомогу для відновлення енергосистеми.

Теми: НАТОУкраїнаопитування
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