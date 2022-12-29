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Украинцы считают вступление в НАТО лучшей гарантией нацбезопасности - опрос

"Европейская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 17:10

Вступление Украины в НАТО большинство граждан Украины считают лучшим вариантом обеспечения национальной безопасности после российской агрессии.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова в сотрудничестве с "Европейской правдой".

48,9% опрошенных заявили, что именно членство в Альянсе в будущем гарантирует безопасность Украине. 16,7% считают, что необходимо развивать собственные Вооруженные силы и оборонную промышленность (по примеру Израиля или Швейцарии).

Около 10% считают лучшим вариантом соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве с несколькими союзниками (например, Польша, страны Балтии) без США.

8,5% респондентов поддерживают внеблоковый или нейтральный статус с международными гарантиями безопасности для Украины. 6,7% опрошенных выступают за соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве с США.

Еще около 10% не определились с ответом.

При этом мнение относительно возможных сроков вступления в НАТО среди украинцев разделились. 25,3% опрошенных считают, что вступление Украины в НАТО может произойти после победы и проведения необходимых для этого реформ.

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В то же время почти столько же (24,9%) уверены, что вступление может произойти сразу после победы в войне. Еще 18,8% считают реальным вступление в НАТО еще до победы в войне.

16,2% опрошенных считают вступление Украины в НАТО маловероятным даже после победы и проведения реформ, почти 15% опрошенных не определились с ответом.

Напомним, генсек НАТО заявил, что первоочередной задачей для стран Альянса является помощь Украине в войне с Россией, и только после победы можно будет говорить о полноценном членстве.

Ранее сообщалось, что страны НАТО сделали дополнительные взносы в Комплексный пакет помощи для Украины и предоставят срочную помощь для восстановления энергосистемы.

Темы: НАТОУкраинаопрос
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