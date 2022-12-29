Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы считают вступление в НАТО лучшей гарантией нацбезопасности - опрос

"Европейская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 16:10

Вступление Украины в НАТО большинство граждан Украины считают лучшим вариантом обеспечения национальной безопасности после российской агрессии.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова в сотрудничестве с "Европейской правдой".

48,9% опрошенных заявили, что именно членство в Альянсе в будущем гарантирует безопасность Украине. 16,7% считают, что необходимо развивать собственные Вооруженные силы и оборонную промышленность (по примеру Израиля или Швейцарии).

Реклама:

Около 10% считают лучшим вариантом соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве с несколькими союзниками (например, Польша, страны Балтии) без США.

8,5% респондентов поддерживают внеблоковый или нейтральный статус с международными гарантиями безопасности для Украины. 6,7% опрошенных выступают за соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве с США.

Еще около 10% не определились с ответом.

ВИДЕО ДНЯ

При этом мнение относительно возможных сроков вступления в НАТО среди украинцев разделились. 25,3% опрошенных считают, что вступление Украины в НАТО может произойти после победы и проведения необходимых для этого реформ.

В то же время почти столько же (24,9%) уверены, что вступление может произойти сразу после победы в войне. Еще 18,8% считают реальным вступление в НАТО еще до победы в войне.

16,2% опрошенных считают вступление Украины в НАТО маловероятным даже после победы и проведения реформ, почти 15% опрошенных не определились с ответом.

Напомним, генсек НАТО заявил, что первоочередной задачей для стран Альянса является помощь Украине в войне с Россией, и только после победы можно будет говорить о полноценном членстве.

Ранее сообщалось, что страны НАТО сделали дополнительные взносы в Комплексный пакет помощи для Украины и предоставят срочную помощь для восстановления энергосистемы.

Темы: НАТОУкраинаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: