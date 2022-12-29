Генерал Ходжес: Ракети ATACMS – саме те, що зараз потрібно Україні

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес запевняє, що якщо Україна отримає від США ракети ATACMS, це дозволить вражати цілі в Криму та інші ключові позиції російської армії.

Джерело: американське видання Politico

Деталі: Як повідомляється у статті, Ходжес заявив, що ракети ATACMS для систем HIMARS - це "саме те, що Україні зараз потрібно". Зброя більшої дальності дозволить завдати удару по ключових російських позиціях, таких як Керченський міст, російські військово-повітряні бази в Криму та лінії зв'язку.

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За інформацією видання, Зеленський порушував це питання під час переговорів з Байденом, але той не погодився.

Крім того, пише Politico, військові лідери вже кілька місяців говорять про те, що американські танки Abrams і німецькі танки Leopard схилять шальки терезів на користь Україні у деяких ближніх боях. Очікується, що таку зброю Україна отримає вже цієї зими.

Зокрема, йдеться у статті, ці танки можуть допомогти Києву успішно вести наступальні дії навколо Бахмута і на півдні.

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Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило виданню, що українські офіційні особи попросили адміністрацію Байдена надіслати лише кілька танків "Абрамс" - три або чотири - щоб зламати опір Німеччини, яка відмовляється постачати Україні свої танки "Леопард" першою з країн НАТО. На переконання Києва, навіть невелика кількість танків "Абрамс" від США усуне цю перешкоду.