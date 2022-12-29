Генерал Ходжес: Ракеты ATACMS – именно то, что сейчас нужно Украине

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес уверяет, что если Украина получит от США ракеты ATACMS, это позволит поражать цели в Крыму и другие ключевые позиции российской армии.

Источник: американское издание Politico

Детали: Как сообщается в статье, Ходжес заявил, что ракеты ATACMS для систем HIMARS - это "именно то, что Украине сейчас нужно". Оружие большей дальности позволит нанести удар по ключевым российским позициям, таким как Керченский мост, российские военно-воздушные базы в Крыму и линии связи.

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По информации издания, Зеленский поднимал этот вопрос во время переговоров с Байденом, но тот не согласился.

Кроме того, пишет Politico, военные лидеры уже несколько месяцев говорят о том, что американские танки Abrams и немецкие танки Leopard склонят чашу весов в пользу Украины в некоторых ближних боях. Ожидается, что такое оружие Украина получит уже этой зимой.

В частности, говорится в статье, эти танки могут помочь Киеву успешно вести наступательные действия вокруг Бахмута и на юге.

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что украинские официальные лица попросили администрацию Байдена прислать лишь несколько танков "Абрамс" - три или четыре - чтобы сломить сопротивление Германии, которая отказывается поставлять Украине свои танки "Леопард" первой из стран НАТО. По убеждению Киева, даже небольшое количество танков "Абрамс" от США устранит это препятствие.