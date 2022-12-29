"Бахмутський трикутник, де зникає техніка РФ": ССО показали знищення танка

Сили спеціальних операцій показали чітке влучання у ворожий танк від своїх операторів у районі Бахмута на Донеччині.

Джерело: відео пресслужби ССО

Деталі: Під покровом ночі ворожий танк хотів наблизитись до позицій Сил оборони в районі Бахмута, де наразі точаться чи не найжорсткіші бої.

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Оператори ССО вчасно помітили та влучним скидом вивели з ладу танк окупантів.

Дослівно: "Бахмутський трикутник. Тут зникає залізяччя окупанта!".

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