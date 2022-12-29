"Бахмутський трикутник, де зникає техніка РФ": ССО показали знищення танка
Четвер, 29 грудня 2022, 17:07
Сили спеціальних операцій показали чітке влучання у ворожий танк від своїх операторів у районі Бахмута на Донеччині.
Джерело: відео пресслужби ССО
Деталі: Під покровом ночі ворожий танк хотів наблизитись до позицій Сил оборони в районі Бахмута, де наразі точаться чи не найжорсткіші бої.
Реклама:
Оператори ССО вчасно помітили та влучним скидом вивели з ладу танк окупантів.
Дослівно: "Бахмутський трикутник. Тут зникає залізяччя окупанта!".
ВІДЕО ДНЯ
Читайте також: "По телевізору кажуть, що ми перемагаємо. Знали б вони, якою ціною". Один день у стабілізаційному пункті Бахмута
"Кидати свою Україну, свій дім я не збираюся". Як виживають місцеві в Бахмуті