"Бахмутский треугольник, где исчезает техника РФ": ССО показали уничтожение танка
Четверг, 29 декабря 2022, 18:07
Силы специальных операций показали четкое попадание во вражеский танк от своих операторов в районе Бахмута в Донецкой области.
Источник: видео пресс-службы ССО
Детали: Под покровом ночи вражеский танк хотел приблизиться к позициям Сил обороны в районе Бахмута, где сейчас идут ожесточенные бои.
Операторы ССО вовремя заметили и точным сбросом вывели из строя танк оккупантов.
Дословно: "Бахмутский треугольник. Здесь исчезает железо оккупанта!".
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