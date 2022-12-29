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"Бахмутский треугольник, где исчезает техника РФ": ССО показали уничтожение танка

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 17:07
Бахмутский треугольник, где исчезает техника РФ: ССО показали уничтожение танка
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций показали четкое попадание во вражеский танк от своих операторов в районе Бахмута в Донецкой области.

Источник: видео пресс-службы ССО

Детали: Под покровом ночи вражеский танк хотел приблизиться к позициям Сил обороны в районе Бахмута, где сейчас идут ожесточенные бои.

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Операторы ССО вовремя заметили и точным сбросом вывели из строя танк оккупантов.

Дословно: "Бахмутский треугольник. Здесь исчезает железо оккупанта!".

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Темы: ССОвойнаБахмут
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