В окупованому Біловодську лікуються 100 поранених "вагнерівців" – Генштаб

У Біловодську Старобільського району Луганської області проходять лікування понад 100 поранених бойовиків ПВК "Вагнер".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що Росія продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових.

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Окрім Біловодська, у місті Токмак на території так званого "військового шпиталю" лікують близько 120 поранених окупантів.

За даними штабу, в окупованому Донецьку загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.