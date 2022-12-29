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В окупованому Біловодську лікуються 100 поранених "вагнерівців" – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 29 грудня 2022, 17:40
В окупованому Біловодську лікуються 100 поранених вагнерівців – Генштаб
керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, фото ТАСС

У Біловодську Старобільського району Луганської області проходять лікування понад 100 поранених бойовиків ПВК "Вагнер".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що Росія продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових.

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Окрім Біловодська, у місті Токмак на території так званого "військового шпиталю" лікують близько 120 поранених окупантів.

За даними штабу, в окупованому Донецьку загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.

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Теми: ВагнервійнаокупаціяЛуганська область
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