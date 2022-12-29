В оккупированном Беловодске лечатся 100 раненых "вагнеровцев" – Генштаб
Четверг, 29 декабря 2022, 17:40
В Беловодске Старобельского района Луганской области проходят лечение более 100 раненых боевиков ЧВК "Вагнер".
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Сообщается, что Россия продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных.
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Кроме Беловодска, в городе Токмак на территории так называемого "военного госпиталя" лечат около 120 раненых оккупантов.
По данным штаба, в оккупированном Донецке захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.
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