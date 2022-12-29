Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Беловодске лечатся 100 раненых "вагнеровцев" – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 18:40
руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, фото тасс

В Беловодске Старобельского района Луганской области проходят лечение более 100 раненых боевиков ЧВК "Вагнер".

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что Россия продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных.

Кроме Беловодска, в городе Токмак на территории так называемого "военного госпиталя" лечат около 120 раненых оккупантов.

По данным штаба, в оккупированном Донецке захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.

Темы: ВагнервойнаоккупацияЛуганская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПушкинопад добрался до Краматорска: в городе снесли бюст российского поэта

Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений света – ДТЭК

Зеленский собирал Ставку: просчитывали возможные действия врага

На подходах к Крымскому мосту возникли километровые пробки

Дефицит в энергосистеме – на уровне четверга, области должны соблюдать лимиты – Укрэнерго

фотоСпутниковые снимки с "Энгельса": повреждений не заметно, но самолетов стало меньше

Все новости...
Вагнер
Шойгу отправил на фронт свою ЧВК, которая конкурирует с "вагнеровцами" – Череватый
Роль ЧВК "Вагнер" в войне РФ против Украины может возрасти – американские аналитики
США заявили, что ЧВК "Вагнер" купила северокорейское оружие для войны в Украине
Последние новости
16:43
видеоВ Херсоне отыскали работника СИЗО, который помогал РФ пытать украинцев
16:29
В Польше открылся еще один паспортный сервис для украинцев
16:26
фотоЗа госизмену боевик-диверсант из Донецкой области проведет 15 лет за решеткой
16:07
В оккупированном Донецке погиб полковник Следкома РФ
16:02
В Украине выросло количество госпитализаций пациентов с COVID-19, а показатели вакцинации упали
15:54
В боксе создадут отдельную категорию для спортсменов-трансгендеров
15:41
видеоНе HIMARS едиными: Минобороны показало французскую РСЗО, которая отправляет врагов в ад
15:39
фотоПушкинопад добрался до Краматорска: в городе снесли бюст российского поэта
15:29
Украина получила новую партию Starlink от Польши
15:23
Более 1100 иностранных компаний хранят газ в украинских ПХГ
Все новости...