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В оккупированном Беловодске лечатся 100 раненых "вагнеровцев" – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 17:40
В оккупированном Беловодске лечатся 100 раненых вагнеровцев – Генштаб
руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, фото тасс

В Беловодске Старобельского района Луганской области проходят лечение более 100 раненых боевиков ЧВК "Вагнер".

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что Россия продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных.

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Кроме Беловодска, в городе Токмак на территории так называемого "военного госпиталя" лечат около 120 раненых оккупантов.

По данным штаба, в оккупированном Донецке захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.

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Темы: ВагнервойнаоккупацияЛуганская область
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