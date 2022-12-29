Сили оборони ліквідували 50 росіян біля окупованого Бердянська – Генштаб

Сили оборони України 28 грудня ліквідували понад 50 окупантів в районі окупованого Бердянська Запорізької області.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Також повідомляється, що протягом дня українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

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При цьому українськи ракетники і артилеристи уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів.