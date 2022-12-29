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Силы обороны ликвидировали 50 россиян возле оккупированного Бердянска – Генштаб

Евгений КизиловЧетверг, 29 декабря 2022, 19:33
иллюстративное фото, Getty Images

Силы обороны Украины 28 декабря ликвидировали более 50 оккупантов в районе оккупированного Бердянска Запорожской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Также сообщается, что в течение дня украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

При этом украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы оккупантов.

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Темы: войнаЗапорожская областьоккупация
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