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Президент підписав закон про медіа, необхідний для руху в ЄС

Четвер, 29 грудня 2022, 18:41

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про медіа", схвалення якого Єврокомісія визначила одним із критеріїв для оцінки руху України в ЄС.

Відповідна інформація вказана у картці закону на сайті Верховної Ради, пише "Європейська правда".

Законопроєкт "Про медіа" був проголосований в парламенті 13 грудня. Депутати прийняли деякі компромісні позиції після критики документа, зокрема, стосовно статусу каналу "Рада".

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За рішенням, канал має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій канал має викладати записи у день проведення пленарного засідання.

Із проєкту також були вилучені норми щодо виборчого законодавства.

Новий законопроєкт надає більше повноваження Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, за що його критикувала опозиція. 

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Як відомо, Україна для початку переговорів вступ до ЄС має виконати "7 кроків" – набір визначених Єврокомісією критеріїв. Наразі виконання критерію, який стосується медіасфери, лишається на рівні 6 балів з 10.

Детальніше про всі критерії читайте у статті Кандидат на мінімалках: Україна провалює власні плани щодо виконання критеріїв ЄС.

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