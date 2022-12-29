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Президент подписал закон о медиа, необходимый для движения в ЕС

Четверг, 29 декабря 2022, 19:41

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", одобрение которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС.

Соответствующая информация указана в карточке закона на сайте Верховной Рады, пишет "Европейская правда".

Законопроект "О медиа" был проголосован в парламенте 13 декабря. Депутаты приняли некоторые компромиссные позиции после критики документа, в частности, относительно статуса канала "Рада".

По решению, канал должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал должен выкладывать записи в день проведения пленарного заседания.

Из проекта также были изъяты нормы по избирательному законодательству.

Новый законопроект предоставляет больше полномочий Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, за что его критиковала оппозиция. 

Как известно, Украина для начала переговоров вступление в ЕС должна выполнить "7 шагов" - набор определенных Еврокомиссией критериев. Сейчас выполнение критерия, который касается медиасферы, остается на уровне 6 баллов из 10.

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Подробнее обо всех критериях читайте в статье Кандидат на минималках: Украина проваливает собственные планы по выполнению критериев ЕС.

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