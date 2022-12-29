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Іран не передає Росії ракети через потенційні наслідки – розвідка

Альона Мазуренко Четвер, 29 грудня 2022, 20:00
АНДРІЙ ЮСОВ, ГУР МО, ФОТО - КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ З ПИТАНЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що Росія та Іран мають попередні домовленості щодо постачання ракет, але Іран утримується через потенційні наслідки. 

Джерело: Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Постачання іранських дронів триває. Що стосується балістичних ракет, це така омріяна зброя для путіна, але поки що отримати її він ніяк не може.

Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилось дочекатись і подивитись.

Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так палають бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати".

Передісторія:

  • Раніше в грудні США висловили тривогу з приводу "повномасштабного оборонного партнерства" між Тегераном і Москвою, яка в лютому вторглася в Україну.
  • У листопаді Тегеран визнав, що відправив безпілотники в Росію, але наполягав, що вони були поставлені до вторгнення.
  • Міністерство закордонних справ Ірану в неділю заявило, що воно не буде "ні від кого домагатися дозволу" на розширення відносин з Росією. "Співпраця між Іраном і Росією в різних галузях, включно з обороною, розширюється в рамках спільних інтересів... і не спрямована проти будь-якої третьої країни", – сказав представник МЗС Ісламської Республіки Насер Канані.
  • Іран та Ізраїль уже багато років ведуть тіньову війну. Ізраїль звинувачує Іран у прагненні отримати ядерну зброю, що Тегеран заперечує.

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Теми: Іранракетний ударРосіярозвідка
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