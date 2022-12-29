Іран не передає Росії ракети через потенційні наслідки – розвідка

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що Росія та Іран мають попередні домовленості щодо постачання ракет, але Іран утримується через потенційні наслідки.

Джерело: Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Постачання іранських дронів триває. Що стосується балістичних ракет, це така омріяна зброя для путіна, але поки що отримати її він ніяк не може.

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Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилось дочекатись і подивитись.

Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так палають бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в грудні США висловили тривогу з приводу "повномасштабного оборонного партнерства" між Тегераном і Москвою, яка в лютому вторглася в Україну.

У листопаді Тегеран визнав, що відправив безпілотники в Росію, але наполягав, що вони були поставлені до вторгнення.

Міністерство закордонних справ Ірану в неділю заявило, що воно не буде "ні від кого домагатися дозволу" на розширення відносин з Росією. "Співпраця між Іраном і Росією в різних галузях, включно з обороною, розширюється в рамках спільних інтересів... і не спрямована проти будь-якої третьої країни", – сказав представник МЗС Ісламської Республіки Насер Канані.

Іран та Ізраїль уже багато років ведуть тіньову війну. Ізраїль звинувачує Іран у прагненні отримати ядерну зброю, що Тегеран заперечує.

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