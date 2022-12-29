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Іран не передає Росії ракети через потенційні наслідки – розвідка

Альона Мазуренко Четвер, 29 грудня 2022, 19:00
Іран не передає Росії ракети через потенційні наслідки – розвідка
АНДРІЙ ЮСОВ, ГУР МО, ФОТО - КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ З ПИТАНЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що Росія та Іран мають попередні домовленості щодо постачання ракет, але Іран утримується через потенційні наслідки. 

Джерело: Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Постачання іранських дронів триває. Що стосується балістичних ракет, це така омріяна зброя для путіна, але поки що отримати її він ніяк не може.

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Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилось дочекатись і подивитись.

Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так палають бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше в грудні США висловили тривогу з приводу "повномасштабного оборонного партнерства" між Тегераном і Москвою, яка в лютому вторглася в Україну.
  • У листопаді Тегеран визнав, що відправив безпілотники в Росію, але наполягав, що вони були поставлені до вторгнення.
  • Міністерство закордонних справ Ірану в неділю заявило, що воно не буде "ні від кого домагатися дозволу" на розширення відносин з Росією. "Співпраця між Іраном і Росією в різних галузях, включно з обороною, розширюється в рамках спільних інтересів... і не спрямована проти будь-якої третьої країни", – сказав представник МЗС Ісламської Республіки Насер Канані.
  • Іран та Ізраїль уже багато років ведуть тіньову війну. Ізраїль звинувачує Іран у прагненні отримати ядерну зброю, що Тегеран заперечує.

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Теми: Іранракетний ударРосіярозвідка
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