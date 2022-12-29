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Иран не передает России ракеты из-за потенциальных последствий – разведка

Алена МазуренкоЧетверг, 29 декабря 2022, 19:00
Иран не передает России ракеты из-за потенциальных последствий – разведка
АНДРЕЙ ЮСОВ, ГУР МО, ФОТО - КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что Россия и Иран имеют предварительные договоренности о поставках ракет, но Иран воздерживается из-за потенциальных последствий.

Источник: Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Поставка иранских дронов продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое желанное оружие для Путина, но пока получить его он никак не может.

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Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть.

Насколько нам известно, то в Иране не все так горят желанием помогать Путину, понимая чем это для иранского режима может угрожать".

Предыстория:

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  • Ранее в декабре США выразили тревогу по поводу "полномасштабного оборонного партнерства" между Тегераном и Москвой, которая в феврале вторглась в Украину.
  • В ноябре Тегеран признал, что отправил беспилотники в Россию, но настаивал, что они были поставлены до вторжения.
  • Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье заявило, что оно не будет "ни от кого добиваться разрешения" на расширение отношений с Россией. "Сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов... и не направлено против какой-либо третьей страны", – сказал представитель МИД Исламской Республики Насер Канани.
  • Иран и Израиль уже много лет ведут теневую войну. Израиль обвиняет Иран в стремлении получить ядерное оружие, что Тегеран отрицает.

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Темы: Иранракетный ударРосcияразведка
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