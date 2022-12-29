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Иран не передает России ракеты из-за потенциальных последствий – разведка

Алена МазуренкоЧетверг, 29 декабря 2022, 20:00
АНДРЕЙ ЮСОВ, ГУР МО, ФОТО - КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что Россия и Иран имеют предварительные договоренности о поставках ракет, но Иран воздерживается из-за потенциальных последствий.

Источник: Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Поставка иранских дронов продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое желанное оружие для Путина, но пока получить его он никак не может.

Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть.

Насколько нам известно, то в Иране не все так горят желанием помогать Путину, понимая чем это для иранского режима может угрожать".

Предыстория:

  • Ранее в декабре США выразили тревогу по поводу "полномасштабного оборонного партнерства" между Тегераном и Москвой, которая в феврале вторглась в Украину.
  • В ноябре Тегеран признал, что отправил беспилотники в Россию, но настаивал, что они были поставлены до вторжения.
  • Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье заявило, что оно не будет "ни от кого добиваться разрешения" на расширение отношений с Россией. "Сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов... и не направлено против какой-либо третьей страны", – сказал представитель МИД Исламской Республики Насер Канани.
  • Иран и Израиль уже много лет ведут теневую войну. Израиль обвиняет Иран в стремлении получить ядерное оружие, что Тегеран отрицает.

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Темы: Иранракетный ударРосcияразведка
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