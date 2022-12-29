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У США і Британії вважають, що війна в Україні викликала "революцію" в розсекреченні розвідданих

Альона Мазуренко Четвер, 29 грудня 2022, 21:18

Голова британської агенції GCHQ (Центр урядового зв'язку) Джеремі Флемінг і голова американської розвідки Авріл Гейнс вважають, що війна в Україні докорінно змінила принципи, за якими спецслужби оприлюднюють розвідувальні дані.

Джерело: Флемінг в ефірі BBC Radio 4, BBC News Україна

Деталі: Флемінг і Гейнс обговорили вплив війни на діяльність спецслужб.

Відзначається, що перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Вашингтон та Лондон оприлюднили свою інформацію про плани Москви.

В Україні, на думку Флемінга, виник конфлікт нового типу, де розвідка відіграє найважливішу роль.

Гейнс зіграла ключову роль у розсекреченні та публікації секретних даних. Цей крок був покликаний стримати Росію.

Пряма мова Гейнс: "Ми, звичайно, намагалися протиставити свої дані тій дезінформації, яку розповсюджувала Росія. Ми бачили, що Кремль намагається створити інформаційне тло для вторгнення, і хотіли спростувати це, допомогти людям зрозуміти, що це хибна інформація.

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Дуже важливо ділитися тим, що ми бачимо. Залучення людей до дискусії має вирішальне значення. Ми змогли вплинути на ситуацію. Водночас ясно, що наш вплив був набагато більшим на Заході, ніж в інших куточках світу".

Деталі: У Росії, за її словами, ці зусилля "практично не дали результату" через жорсткий контроль Кремля над внутрішнім інформаційним простором.

Росія, за її словами, також намагалася скористатися відкритими каналами інформації на Заході, щоб просувати свій порядок денний та посилювати розбіжності в суспільстві.

У результаті в деяких країнах почали вірити у хибні твердження Москви.

Флемінг, який пропрацював у розвідці 30 років, назвав розсекречення даних "досить важким у багатьох відношеннях", оскільки збирання цих відомостей потребувало великих зусиль. Але збирати таку інформацію немає сенсу, якщо її не можна використати.

Важливу роль у конфлікті, на думку Флемінга, відіграють приватні компанії: вони можуть, наприклад, надавати супутникові знімки, які підтверджували заяви розвідки про нарощування російських військ біля кордонів, або допомагати Україні з кіберзахистом - цим займалися такі технічні гіганти, як Microsoft.

Теми: розвідкаСШАВелика Британіявійна
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