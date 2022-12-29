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В США и Британии считают, что война в Украине вызвала "революцию" в рассекречивании разведданных

Алена МазуренкоЧетверг, 29 декабря 2022, 21:18

Глава британского агентства GCHQ (Центр правительственной связи) Джереми Флеминг и глава американской разведки Аврил Хейнс считают, что война в Украине в корне изменила принципы, по которым спецслужбы обнародуют разведывательные данные.

Источник: Флеминг в эфире BBC Radio 4, BBC News Украина

Детали: Флеминг и Гейнс обсудили влияние войны на деятельность спецслужб.

Отмечается, что перед полномасштабным вторжением России в Украину Вашингтон и Лондон обнародовали свою информацию о планах Москвы.

В Украине, по мнению Флеминга, возник конфликт нового типа, где разведка играет важнейшую роль.

Гейнс же сыграла ключевую роль в рассекречивании и публикации секретных данных. Этот шаг был призван сдержать Россию.

Прямая речь Гейнс: "Мы, конечно, пытались противопоставить свои данные той дезинформации, которую распространяла Россия. Мы видели, что Кремль пытается создать информационный фон для вторжения, и хотели опровергнуть это, помочь людям понять, что это ложная информация.

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Очень важно делиться тем, что мы видим. Привлечение людей к дискуссии имеет решающее значение. Мы смогли повлиять на ситуацию. При этом ясно, что наше влияние было гораздо большим на Западе, чем в других уголках мира".

Детали: В России, по ее словам, эти усилия "практически не дали результата" из-за жесткого контроля Кремля над внутренним информационным пространством.

Россия, по ее словам, также пыталась воспользоваться открытыми каналами информации на Западе, чтобы продвигать свою повестку дня и усиливать разногласия в обществе.

В результате в некоторых странах начали верить в ложные утверждения Москвы.

Флеминг, проработавший в разведке 30 лет, назвал рассекречивание данных "довольно трудным во многих отношениях", поскольку сбор этих сведений требовал больших усилий. Но собирать такую информацию нет смысла, если ее нельзя использовать.

Важную роль в конфликте, по мнению Флеминга, играют частные компании: они могут, например, предоставлять спутниковые снимки, которые подтверждали заявления разведки о наращивании российских войск у границ, или помогать Украине с киберзащитой - этим занимались такие технические гиганты, как Microsoft.

Темы: разведкаСШАВеликобританиявойна
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