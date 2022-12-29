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Санду: Молдова повинна вступити в ЄС до кінця десятиліття

"Європейська правда"Четвер, 29 грудня 2022, 20:55

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що її країна має стати членом Європейського Союзу до кінця цього десятиліття.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Санду зазначила, що уряд має активніше виконувати умови Брюсселя для вступу до ЄС.

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"Кілька тижнів тому ми провели засідання комісії з європейської інтеграції, але уряду потрібно діяти швидше, це пріоритет. Європейська інтеграція - це проєкт нашої країни, у нас немає іншого шансу й іншої можливості забезпечити вільний і мирний розвиток і водночас підвищення рівня життя населення", - сказала вона.

Водночас глава держави розповіла, що заслухає наступний звіт комісії на початку 2023 року. "Але я вважаю, що від уряду потрібно більше зусиль, щоб забезпечити бездоганне і своєчасне виконання всіх умов до приїзду в Молдову оціночної комісії ЄС. Для нас дуже важливо почати обговорення наступного етапу - переговорів", - сказала Санду.

"Я вважаю, що ми повинні стати членами ЄС до кінця цього десятиліття", - наголосила президентка Молдови.

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Нагадаємо, молдовське підприємство Energocom підписало новий контракт на постачання електроенергії у січні з румунською SN Nuclearelectrica SA.

Теми: МолдоваЄС
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