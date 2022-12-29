Санду: Молдова должна вступить в ЕС до конца десятилетия

Президент Молдовы Майя Санду считает, что ее страна должна стать членом Европейского союза до конца этого десятилетия.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Санду отметила, что правительство должно активнее выполнять условия Брюсселя для вступления в ЕС.

"Несколько недель назад мы провели заседание комиссии по европейской интеграции, но правительству нужно действовать быстрее, это приоритет. Европейская интеграция — это проект нашей страны, у нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие и в то же время повышение уровня жизни населения", — сказала она.

При этом глава государства рассказала, что заслушает следующий отчет комиссии в начале 2023 года. "Но я считаю, что от правительства требуется больше усилий, чтобы обеспечить безупречное и своевременное выполнение всех условий до приезда в Молдову оценочной комиссии ЕС. Для нас очень важно начать обсуждение следующего этапа — переговоров", — сказала Санду.

"Я считаю, что мы должны стать членами ЕС к концу этого десятилетия", — подчеркнула президент Молдовы.

Напомним, молдавское предприятие Energocom подписало новый контракт на поставку электроэнергии в январе с румынской SN Nuclearelectrica SA.