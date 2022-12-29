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Зеленський: ракетними ударами Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут

Альона Мазуренко Четвер, 29 грудня 2022, 23:15
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив, що ракет у Росії стає все менше, а своїми ракетними ударами агресор лише глибше заганяє себе в глухий кут.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Із кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше.

Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде".

Деталі: У своєму зверненні Зеленський також подякував бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка успішно відбила чергову російську атаку.

Українські захисники збили 54 ракети, 11 ударних дронів: "Дякую всім нашим повітряним командуванням: "Центру", "Півдню", "Сходу" та "Заходу". А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші".

Водночас, є кілька влучань в об'єкти інфраструктури: "Енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів".

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Теми: ЗеленськийРосіяракетний удар
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