Зеленский: ракетными ударами Россия только глубже загоняет себя в тупик

Президент Владимир Зеленский отметил, что ракет у России становится все меньше, а своими ракетными ударами агрессор лишь глубже загоняет себя в тупик.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "С каждым таким ракетным ударом Россия только глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше.

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Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет".

Детали: В своем обращении Зеленский также поблагодарил бойцов Воздушных сил, украинскую ПВО, которая успешно отразила очередную российскую атаку.

Украинские защитники сбили 54 ракеты, 11 ударных дронов: "Спасибо всем нашим воздушным командованиям: "Центру", "Югу", "Востоку" и "Западу". А особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие".

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В то же время, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры: "Энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше почувствовали последствия удара террористов".