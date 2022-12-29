Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: ракетными ударами Россия только глубже загоняет себя в тупик

Алена МазуренкоЧетверг, 29 декабря 2022, 23:15
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что ракет у России становится все меньше, а своими ракетными ударами агрессор лишь глубже загоняет себя в тупик.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "С каждым таким ракетным ударом Россия только глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше.

Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет".

Детали: В своем обращении Зеленский также поблагодарил бойцов Воздушных сил, украинскую ПВО, которая успешно отразила очередную российскую атаку.

Украинские защитники сбили 54 ракеты, 11 ударных дронов: "Спасибо всем нашим воздушным командованиям: "Центру", "Югу", "Востоку" и "Западу". А особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие".

В то же время, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры: "Энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше почувствовали последствия удара террористов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийРосcияракетный удар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Почти 30 дней тревог: в КГВА посчитали, сколько выла сирена

Россия планирует новую волну мобилизации с 5 января – Буданов

видеоВ Херсоне отыскали работника СИЗО, который помогал РФ пытать украинцев

видеоНе HIMARS едиными: Минобороны показало французскую РСЗО, которая отправляет врагов в ад

фотоПушкинопад добрался до Краматорска: в городе снесли бюст российского поэта

Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений света – ДТЭК

Все новости...
Зеленский
Враг еще раз может попытаться погрузить Новый год украинцев в темноту – Зеленский
Ермак хочет второй срок Зеленского
Саакашвили предположил, что бы делал сейчас в Украине: Был бы рядом с Зеленским
Последние новости
20:26
Путин поздравил с Новым годом только трех политиков из ЕС
20:14
В декабре Украина получила от партнеров 5 тысяч генераторов, еще 8 тысяч придут в начале 2023 года
20:08
Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе – Зеленский
20:02
НБУ создал реестр пунктов обмена валюты
19:56
Путин не будет общаться со СМИ из-за гриппа и "мутаций коронавируса" – Песков
19:47
Россияне в 3 квартале вывели на депозиты за границу рекордную сумму средств
19:40
фотоЗа решетку отправили дуэт агентов РФ, которые сливали позиции ВСУ в Донецкой области
19:37
Подозреваемый в торговле людьми экс-кикбоксер решил "потроллить" Грету Тумберг и навел на себя полицию
19:29
Зеленский обсудил оборонную поддержку с премьером Греции
19:17
фотоВ УЗ показали первую модернизированную электричку украинского производства
Все новости...