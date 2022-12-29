Президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти у цьому році можуть ще раз вдатися до масованого обстрілу, щоб українці зустріли Новий рік у темряві.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Дорогі українці! Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати.

Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне".

Деталі: Також, за словами Зеленського, ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін.

Найбільш гостро – у Бахмуті, Соледарі, уся лінія на Донеччині.

Президент відзначив, що ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину "під Новий рік".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: