Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог ще раз може спробувати занурити Новий рік українців у темряву – Зеленський

Альона Мазуренко Четвер, 29 грудня 2022, 23:38
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти у цьому році можуть ще раз вдатися до масованого обстрілу, щоб українці зустріли Новий рік у темряві.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Дорогі українці! Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати.

Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне".

Деталі: Також, за словами Зеленського, ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін.

Найбільш гостро – у Бахмуті, Соледарі, уся лінія на Донеччині.

Президент відзначив, що ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину "під Новий рік".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл мирних міст України.
  • Територія України була атакована крилатими ракетами типу "Х-101/Х-555", "Калібр", "Х-22" та "Х-32", протирадіолокаційними ракетами "Х-31П", а також дронами "Shahed-131/136".
  • Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет (54 збили сили оборони), запущених зі стратегічних бомбардувальників "Ту-95МС", літаків "Ту-22М3" і кораблів чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети "С-300".
  • Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях.

Теми: Зеленськийракетний удар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Путін не спілкуватиметься зі ЗМІ через грип і "мутації коронавірусу" – Пєсков

Майже 30 днів тривог: у КМВА порахували, скільки вила сирена

Росія планує нову хвилю мобілізації з 5 січня – Буданов

відеоУ Херсоні відшукали працівника СІЗО, який помагав РФ катувати українців

відеоНе HIMARS єдиними: Міноборони показало французьку РСЗВ, яка відправляє ворогів у пекло

фотоПушкінопад дістався Краматорська: у місті знесли погруддя російського поета

Усі новини...
Пригожину дали звання "Корупціонер року"
У США і Британії вважають, що війна в Україні викликала "революцію" в розсекреченні розвідданих
Байден підписав бюджет США на 2023 рік з "вирішальною допомогою для України"
Росіяни атакували Київщину дронами, працювала ППО
Останні новини
20:56
На Багамських островах заарештували активи збанкрутілої FTX на $3,5 мільярда
20:45
У боротьбі народжується нація: Залужний опублікував привітання до Нового року
20:37
Резніков: Армії РФ потрібно мінімум 5 років на відновлення після втрат в Україні
20:37
Російські олігархи втратили $95 млрд у 2022 році на тлі санкцій через війну в Україні
20:26
Путін привітав з Новим роком лише трьох політиків з ЄС
20:14
У грудні Україна отримала від партнерів 5 тисяч генераторів, ще 8 тисяч прийдуть на початку 2023
20:08
Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі – Зеленський
20:02
НБУ створив реєстр пунктів обміну валюти
19:56
Путін не спілкуватиметься зі ЗМІ через грип і "мутації коронавірусу" – Пєсков
19:47
Росіяни у 3 кварталі вивели на депозити за кордон рекордну суму коштів
Усі новини...