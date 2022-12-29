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Ворог ще раз може спробувати занурити Новий рік українців у темряву – Зеленський

Альона Мазуренко Четвер, 29 грудня 2022, 22:38
Ворог ще раз може спробувати занурити Новий рік українців у темряву – Зеленський
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти у цьому році можуть ще раз вдатися до масованого обстрілу, щоб українці зустріли Новий рік у темряві.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Дорогі українці! Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати.

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Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне".

Деталі: Також, за словами Зеленського, ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін.

Найбільш гостро – у Бахмуті, Соледарі, уся лінія на Донеччині.

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Президент відзначив, що ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину "під Новий рік".

Нагадаємо:

  • 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл мирних міст України.
  • Територія України була атакована крилатими ракетами типу "Х-101/Х-555", "Калібр", "Х-22" та "Х-32", протирадіолокаційними ракетами "Х-31П", а також дронами "Shahed-131/136".
  • Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет (54 збили сили оборони), запущених зі стратегічних бомбардувальників "Ту-95МС", літаків "Ту-22М3" і кораблів чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети "С-300".
  • Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях.

Теми: Зеленськийракетний удар
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