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Враг еще раз может попытаться погрузить Новый год украинцев в темноту – Зеленский

Алена МазуренкоЧетверг, 29 декабря 2022, 23:38
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предупредил, что российские оккупанты в этом году могут еще раз прибегнуть к массированному обстрелу, чтобы украинцы встретили Новый год в темноте. 

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Дорогие украинцы! Осталось два дня этого года. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать.

Но что бы ни планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнения. И они понесут наказание за эту страшную войну. Максимальное".

Детали: Также, по словам Зеленского, ситуация на передовой за сутки - без существенных изменений.

Наиболее остро - в Бахмуте, Соледаре, вся линия в Донецкой области.

Президент отметил, что враг не отказался от безумной идеи захватить Донецкую область "под Новый год".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел мирных городов Украины.
  • По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа "Х-101/Х-555", "Калибр", "Х-22" и "Х-32", противорадиолокационными ракетами "Х-31П", а также дронами "Shahed-131/136".
  • Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет (54 удалось сбить), запущенных со стратегических бомбардировщиков "Ту-95МС", самолетов "Ту-22М3" и кораблей черноморского флота РФ. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты "С-300".
  • В результате ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях.

Темы: Зеленскийракетный удар
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