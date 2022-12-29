Враг еще раз может попытаться погрузить Новый год украинцев в темноту – Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил, что российские оккупанты в этом году могут еще раз прибегнуть к массированному обстрелу, чтобы украинцы встретили Новый год в темноте.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Дорогие украинцы! Осталось два дня этого года. Возможно, враг еще раз попытается сделать так, чтобы Новый год мы встречали в темноте. Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать.

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Но что бы ни планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим. Обязательно. Выгоним их. Без сомнения. И они понесут наказание за эту страшную войну. Максимальное".

Детали: Также, по словам Зеленского, ситуация на передовой за сутки - без существенных изменений.

Наиболее остро - в Бахмуте, Соледаре, вся линия в Донецкой области.

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Президент отметил, что враг не отказался от безумной идеи захватить Донецкую область "под Новый год".

Напомним: