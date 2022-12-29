У кількох областях була оголошена тривога – на Дніпропетровщині працювала ППО

Ввечері 29 грудня російські окупанти вдалися до чергової атаки, ймовірно безпілотниками, на Дніпропетровщині - працювала ППО.

Джерело: мапа тривог, глава Нікопольської ОВА Євген Євтушенко

Деталі: Станом на 23.48 повітряна тривога оголосили у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Євтушенко повідомив, що в регіоні (Дніпропетровська обл.) працює ППО та закликав надсилати інформацію щодо "літунів" певному боту в телеграм.

Мешканці Запорізької області у соцмережах також повідомили про звуки вибухів.

Наразі військові чи представники влади не повідомили деталі атаки ворога. Зокрема, чи йдеться про іранські дрони "Шахеди", які росіяни використали для нічного нападу 28 грудня.

На ранок 29 грудня окупанти атакували Україну ракетами. Загалом ворог випустив 69 ракет, 54 - вдалося збити.

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Оновлено о 00:29 30 грудня. По областях оголосили відбій повітряних тривог.

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