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У кількох областях була оголошена тривога – на Дніпропетровщині працювала ППО

Альона Мазуренко Четвер, 29 грудня 2022, 23:55
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ввечері 29 грудня російські окупанти вдалися до чергової атаки, ймовірно безпілотниками, на Дніпропетровщині - працювала ППО.

Джерело: мапа тривог, глава Нікопольської ОВА Євген Євтушенко

Деталі: Станом на 23.48 повітряна тривога оголосили у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Євтушенко повідомив, що в регіоні (Дніпропетровська обл.) працює ППО та закликав надсилати інформацію щодо "літунів" певному боту в телеграм. 

Мешканці Запорізької області у соцмережах також повідомили про звуки вибухів. 

Наразі військові чи представники влади не повідомили деталі атаки ворога. Зокрема, чи йдеться про іранські дрони "Шахеди", які росіяни використали для нічного нападу 28 грудня. 

На ранок 29 грудня окупанти атакували Україну ракетами. Загалом ворог випустив 69 ракет, 54 - вдалося збити.

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Оновлено о 00:29 30 грудня. По областях оголосили відбій повітряних тривог.

 

Нагадаємо:

  • 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл мирних міст України. Територія України була атакована крилатими ракетами типу "Х-101/Х-555", "Калібр", "Х-22" та "Х-32", протирадіолокаційними ракетами "Х-31П", а також дронами "Shahed-131/136". Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників "Ту-95МС", літаків "Ту-22М3" і кораблів чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети "С-300".
  • Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях.

Теми: повітряна тривогаШахедбезпілотники
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