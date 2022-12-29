В нескольких областях была объявлена тревога – на Днепропетровщине работала ПВО
Вечером 29 декабря российские оккупанты прибегли к очередной атаке, вероятно беспилотниками, на Днепропетровщине - работала ПВО.
Источник: карта тревог, глава Никопольской ОВА Евгений Евтушенко
Детали: По состоянию на 23.48 воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Евтушенко сообщил, что в регионе (Днепропетровская обл.) работает ПВО и призвал присылать информацию о "летунах" определенному боту в телеграмм.
Жители Запорожской области в соцсетях также сообщили о звуках взрывов.
Военные или представители власти пока не сообщили детали атаки врага. В частности, идет ли речь об иранских дронах "Шахедах", которые россияне использовали для ночного нападения 28 декабря.
На утро 29 декабря оккупанты атаковали Украину ракетами. В общем враг выпустил 69 ракет, 54 - удалось сбить.
Обновлено в 00:29 30 декабря. По областям объявили отбой воздушных тревог.
Напомним:
- 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел мирных городов Украины. По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа "Х-101/Х-555", "Калибр", "Х-22" и "Х-32", противорадиолокационными ракетами "Х-31П", а также дронами "Shahed-131/136". Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков "Ту-95МС", самолетов "Ту-22М3" и кораблей черноморского флота РФ. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты "С-300".
- В результате ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях.