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В нескольких областях была объявлена тревога – на Днепропетровщине работала ПВО

Алена МазуренкоЧетверг, 29 декабря 2022, 23:55
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вечером 29 декабря российские оккупанты прибегли к очередной атаке, вероятно беспилотниками, на Днепропетровщине - работала ПВО.

Источник: карта тревог, глава Никопольской ОВА Евгений Евтушенко

Детали: По состоянию на 23.48 воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Евтушенко сообщил, что в регионе (Днепропетровская обл.) работает ПВО и призвал присылать информацию о "летунах" определенному боту в телеграмм. 

Жители Запорожской области в соцсетях также сообщили о звуках взрывов. 

Военные или представители власти пока не сообщили детали атаки врага. В частности, идет ли речь об иранских дронах "Шахедах", которые россияне использовали для ночного нападения 28 декабря.

На утро 29 декабря оккупанты атаковали Украину ракетами. В общем враг выпустил 69 ракет, 54 - удалось сбить.

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Обновлено в 00:29 30 декабря. По областям объявили отбой воздушных тревог.

 

Напомним:

  • 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел мирных городов Украины. По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа "Х-101/Х-555", "Калибр", "Х-22" и "Х-32", противорадиолокационными ракетами "Х-31П", а также дронами "Shahed-131/136". Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков "Ту-95МС", самолетов "Ту-22М3" и кораблей черноморского флота РФ. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты "С-300".
  • В результате ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях.

Темы: воздушная тревогаШахедбеспилотники
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