В нескольких областях была объявлена тревога – на Днепропетровщине работала ПВО

Вечером 29 декабря российские оккупанты прибегли к очередной атаке, вероятно беспилотниками, на Днепропетровщине - работала ПВО.

Источник: карта тревог, глава Никопольской ОВА Евгений Евтушенко

Детали: По состоянию на 23.48 воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Евтушенко сообщил, что в регионе (Днепропетровская обл.) работает ПВО и призвал присылать информацию о "летунах" определенному боту в телеграмм.

Жители Запорожской области в соцсетях также сообщили о звуках взрывов.

Военные или представители власти пока не сообщили детали атаки врага. В частности, идет ли речь об иранских дронах "Шахедах", которые россияне использовали для ночного нападения 28 декабря.

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На утро 29 декабря оккупанты атаковали Украину ракетами. В общем враг выпустил 69 ракет, 54 - удалось сбить.

Обновлено в 00:29 30 декабря. По областям объявили отбой воздушных тревог.

Напомним: