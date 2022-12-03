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Обшуки в УПЦ МП: Зеленський обіцяє продовження боротьби за "духовну незалежність"

"Українська правда"Субота, 3 грудня 2022, 00:15
володимир зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський пообіцяв нові кроки для досягнення "духовної незалежності" України.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде упинятись на півшляху".

Що передувало:

  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП у Києві та багатьох областях. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.
  • Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • 1 грудня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Пізніше співрозмовники УП в команді президента повідомили, що РНБО ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
  • У Мінінформполітики пояснили, чому в Україні вирішили заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату - релігійні організації не повинні порушувати права і свободи громадян, нести загрозу життю, здоров’ю та безпеці, при цьому УПЦ МП порушує ці зобов’язання, співпрацюючи з країною-агресором.

Теми: ЗеленськийУПЦ МП
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