Обшуки в УПЦ МП: Зеленський обіцяє продовження боротьби за "духовну незалежність"

Президент Володимир Зеленський пообіцяв нові кроки для досягнення "духовної незалежності" України.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде упинятись на півшляху".

Що передувало: