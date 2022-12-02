Влада пояснила, чому забороняють УПЦ МП: небезпечна для здоров’я і життя
П'ятниця, 2 грудня 2022, 13:25
Центр стратегічних комунікацій при Мінінформполітики "Справді" пояснив, чому в Україні вирішили заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату.
Джерело: Справді у Telegram
Дослівно "Справді": "Чому Зеленський заборонив діяльність УПЦ МП. Релігійні організації повинні не порушувати права і свободи громадян, не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці. Але об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання, співпрацюючи з країною-агресором".
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Деталі: Також підкреслюється, що у храмах УПЦ МП:
- поширюють російську пропаганду,
- ними прикривають діяльність ворожих спецслужб,
- у них вербують російську агентуру.
У "Справді" зазначили, що УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, який обслуговує путінський режим та його цілі в агресивній війні проти України.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП у Києві та багатьох областях. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
- 1 грудня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Пізніше співрозмовники УП в команді президента повідомили, що РНБО ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
- Вранці 2 грудня Служба безпеки України проводила обшуки у низці храмів та монастирів УПЦ МП у трьох областях.