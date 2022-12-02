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Влада пояснила, чому забороняють УПЦ МП: небезпечна для здоров’я і життя

Ірина БалачукП'ятниця, 2 грудня 2022, 13:25
Влада пояснила, чому забороняють УПЦ МП: небезпечна для здоров’я і життя
Священнослужителі УПЦ МП під час літургії в Києво-Печерській лаврі. Фото church.ua

Центр стратегічних комунікацій при Мінінформполітики "Справді" пояснив, чому в Україні вирішили заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату.

Джерело: Справді у Telegram

Дослівно "Справді": "Чому Зеленський заборонив діяльність УПЦ МП. Релігійні організації повинні не порушувати права і свободи громадян, не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці. Але об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання, співпрацюючи з країною-агресором".

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Деталі: Також підкреслюється, що у храмах УПЦ МП:

  • поширюють російську пропаганду,
  • ними прикривають діяльність ворожих спецслужб,
  • у них вербують російську агентуру.

У "Справді" зазначили, що УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, який обслуговує путінський режим та його цілі в агресивній війні проти України.

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Теми: УПЦ МПцерквапропаганда
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