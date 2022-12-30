Померла культова британська дизайнерка Вів'єн Вествуд
П'ятниця, 30 грудня 2022, 00:20
На 82-му році життя померла британська дизайнерка Вів'єн Вествуд.
Джерело: офіційній сторінці модельєрки в Instagram і Twitter
Дослівно: "Вів'єн до останньої миті продовжувала займатися улюбленими справами – дизайном, творчістю, написанням книги та зміною світу на краще.
Вона прожила дивовижне життя.
Її інновації та вплив за останні 60 років були величезними і продовжуватимуться в майбутньому".
Деталі: Зазначається, що Вествуд померла 29 грудня в колі сім'ї у Клепхемі (південний Лондон).
29th December 2022.
Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.
The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022ВІДЕО ДНЯ