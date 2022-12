Померла культова британська дизайнерка Вів'єн Вествуд

На 82-му році життя померла британська дизайнерка Вів'єн Вествуд.

Джерело: офіційній сторінці модельєрки в Instagram і Twitter

Дослівно: "Вів'єн до останньої миті продовжувала займатися улюбленими справами – дизайном, творчістю, написанням книги та зміною світу на краще.

Вона прожила дивовижне життя.

Її інновації та вплив за останні 60 років були величезними і продовжуватимуться в майбутньому".

Деталі: Зазначається, що Вествуд померла 29 грудня в колі сім'ї у Клепхемі (південний Лондон).

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV