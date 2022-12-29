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Померла культова британська дизайнерка Вів'єн Вествуд

"Українська правда"Четвер, 29 грудня 2022, 23:20
Померла культова британська дизайнерка Вів'єн Вествуд
фото: Juergen Teller

На 82-му році життя померла британська дизайнерка Вів'єн Вествуд.

Джерело: офіційній сторінці модельєрки в Instagram і Twitter

Дослівно: "Вів'єн до останньої миті продовжувала займатися улюбленими справами – дизайном, творчістю, написанням книги та зміною світу на краще.

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Вона прожила дивовижне життя.

Її інновації та вплив за останні 60 років були величезними і продовжуватимуться в майбутньому".

Деталі: Зазначається, що Вествуд померла 29 грудня в колі сім'ї у Клепхемі (південний Лондон).

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