Померла культова британська дизайнерка Вів'єн Вествуд

На 82-му році життя померла британська дизайнерка Вів'єн Вествуд.

Джерело: офіційній сторінці модельєрки в Instagram і Twitter

Дослівно: "Вів'єн до останньої миті продовжувала займатися улюбленими справами – дизайном, творчістю, написанням книги та зміною світу на краще.

Вона прожила дивовижне життя.

Її інновації та вплив за останні 60 років були величезними і продовжуватимуться в майбутньому".

Деталі: Зазначається, що Вествуд померла 29 грудня в колі сім'ї у Клепхемі (південний Лондон).