Умерла культовая британская дизайнер Вивьен Вествуд

На 82-м году жизни умерла британский дизайнер Вивьен Вествуд.

Источник: официальной странице модельера в Instagram и Twitter

Дословно: "Вивьен до последнего мгновения продолжала заниматься любимыми делами - дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему.

Она прожила удивительную жизнь.

Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем".

Детали: Отмечается, что Вествуд умерла 29 декабря в кругу семьи в Клэпхэме (южный Лондон).

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV