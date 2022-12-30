Ворог завдав понад 50 ударів по Сумщині – скидав вибухівку і запускав ракети

У четвер росіяни завдали 51 удар по прикордонних громадах Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: По Білопільській громаді ворог вів мінометний вогонь, 34 прильоти.

Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Там вибиті вікна і зруйнований паркан.

На Краснопільську громаду росіяни скинули з безпілотника 4 вибухівки по прикордонню. Також двічі відкривали вогонь з мінометів. Загалом було 9 прильотів.

Прикордоння Великописарівської громади: армія РФ обстріляла з гелікоптера. Випустила 4 ракети НУРС.

Живицький зазначив, що в усіх випадках обійшлося без жертв.

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Також у четвер сили ППО збила 2 крилаті ракети над Сумщиною.