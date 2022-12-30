Враг нанес более 50 ударов по Сумщине – сбрасывал взрывчатку и запускал ракеты
Пятница, 30 декабря 2022, 01:18
В четверг россияне нанесли 51 удар по приграничным общинам Сумской области.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Детали: По Белопольской громаде враг вел минометный огонь, 34 прилета.
В результате обстрела поврежден частный дом. Там выбиты окна и разрушен забор.
На Краснопольскую громаду россияне сбросили с беспилотника 4 взрывчатки по пограничникам. Также дважды открывали огонь из минометов. Всего было 9 прилетов.
Приграничье Великописаревской общины: армия РФ обстреляла с вертолета. Выпустила 4 ракеты НУРС.
Живицкий отметил, что во всех случаях обошлось без жертв.
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Также в четверг силы ПВО сбила 2 крылатые ракеты над Сумской областью.