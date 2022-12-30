Байден підписав бюджет США на 2023 рік з "вирішальною допомогою для України"

Президент США Джо Байден підписав бюджет країни на 2023 фінансовий рік, який включає пакет допомоги Україні.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні я підписав двопартійний комплексний законопроєкт, який завершує рік історичного прогресу".

Деталі: Зазначається, що бюджет серед іншого передбачає "інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA", а також "вирішальну допомогу для України".

"З нетерпінням чекаємо на більше у 2023 році", – ідеться в дописі Байдена.