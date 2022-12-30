Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден підписав бюджет США на 2023 рік з "вирішальною допомогою для України"

Ольга Глущенко П'ятниця, 30 грудня 2022, 01:58
фото: twitter Байдена

Президент США Джо Байден підписав бюджет країни на 2023 фінансовий рік, який включає пакет допомоги Україні.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні я підписав двопартійний комплексний законопроєкт, який завершує рік історичного прогресу".

Деталі: Зазначається, що бюджет серед іншого передбачає "інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA", а також "вирішальну допомогу для України".

"З нетерпінням чекаємо на більше у 2023 році", – ідеться в дописі Байдена.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденСШАбюджетУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Росії залишилось до 13% "Іскандерів", виробляти вони їх не можуть – Резніков

відеоУ боротьбі народжується нація: Залужний опублікував привітання до Нового року

Путін не спілкуватиметься зі ЗМІ через грип і "мутації коронавірусу" – Пєсков

Майже 30 днів тривог: у КМВА порахували, скільки вила сирена

Росія планує нову хвилю мобілізації з 5 січня – Буданов

відеоУ Херсоні відшукали працівника СІЗО, який помагав РФ катувати українців

Усі новини...
Байден
Зеленський у Раді передав командиру батареї HIMARS символ від Байдена
У Кремлі розповіли про плани Путіна до кінця року
Україна та український народ надихають увесь світ – Байден після візиту Зеленського
Останні новини
23:01
відеоЗахисники звільнили селище Новоселівське Луганської області
22:50
10 проблем освіти, які можуть стати кризою у 2023-му
22:42
Росіяни за добу завдали 139 ударів по Сумщині: кидали вибухівку і гатили з кулеметів
22:30
Прем'єр: Україна має відповідати критеріям вступу до ЄС до кінця 2024 року
22:22
"Допоможіть мені". Історія депортації підлітка, якого вдалося повернути в Україну
22:14
Франція відновлює вимогу про тести на COVID для подорожуючих з Китаю
22:01
Трамп платив мало податків у перший і останній роки президенства: у США оприлюднили звітність
21:58
У Росії залишилось до 13% "Іскандерів", виробляти вони їх не можуть – Резніков
21:55
відеоУ новому перехопленні окупант хизується, як росіяни знищили ціле селище
21:48
РФ дозволила своїм компаніям брати плату в іноземців за газ не в рублях: які умови
Усі новини...