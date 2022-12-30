Байден підписав бюджет США на 2023 рік з "вирішальною допомогою для України"
П'ятниця, 30 грудня 2022, 01:58
Президент США Джо Байден підписав бюджет країни на 2023 фінансовий рік, який включає пакет допомоги Україні.
Джерело: Байден у Twitter
Пряма мова: "Сьогодні я підписав двопартійний комплексний законопроєкт, який завершує рік історичного прогресу".
Деталі: Зазначається, що бюджет серед іншого передбачає "інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA", а також "вирішальну допомогу для України".
"З нетерпінням чекаємо на більше у 2023 році", – ідеться в дописі Байдена.
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