Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей помощью для Украины"
Пятница, 30 декабря 2022, 01:58
Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023 финансовый год, который включает пакет помощи Украине.
Источник: Байден в Twitter
Прямая речь: "Сегодня я подписал двухпартийный комплексный законопроект, который завершает год исторического прогресса".
Детали: Отмечается, что бюджет среди прочего предусматривает "инвестировать в медицинские исследования, безопасность, охрану здоровья ветеранов, восстановление после катастроф, финансирование VAWA", а также "решающую помощь для Украины".
"С нетерпением ждем большего в 2023 году", – говорится в уведомлении Байдена.
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