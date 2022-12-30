Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей помощью для Украины"

Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023 финансовый год, который включает пакет помощи Украине.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Сегодня я подписал двухпартийный комплексный законопроект, который завершает год исторического прогресса".

Детали: Отмечается, что бюджет среди прочего предусматривает "инвестировать в медицинские исследования, безопасность, охрану здоровья ветеранов, восстановление после катастроф, финансирование VAWA", а также "решающую помощь для Украины".

"С нетерпением ждем большего в 2023 году", – говорится в уведомлении Байдена.