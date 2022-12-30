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Байден подписал бюджет США на 2023 год с "решающей помощью для Украины"

Ольга ГлущенкоПятница, 30 декабря 2022, 00:58
Байден подписал бюджет США на 2023 год с решающей помощью для Украины
фото: twitter Байдена

Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023 финансовый год, который включает пакет помощи Украине.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Сегодня я подписал двухпартийный комплексный законопроект, который завершает год исторического прогресса".

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Детали: Отмечается, что бюджет среди прочего предусматривает "инвестировать в медицинские исследования, безопасность, охрану здоровья ветеранов, восстановление после катастроф, финансирование VAWA", а также "решающую помощь для Украины".

"С нетерпением ждем большего в 2023 году", – говорится в уведомлении Байдена.

Темы: БайденСШАбюджетУкраина
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