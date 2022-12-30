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Росіяни атакували Київщину дронами, працювала ППО

Ольга Глущенко П'ятниця, 30 грудня 2022, 01:41
Росіяни атакували Київщину дронами, працювала ППО
скриншот мапи повітряних тривог

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба вночі 30 грудня повідомив, що росіяни атакують Київщину дронами.

Джерело: Кулеба у Телеграм, КМВА, ОВА

Пряма мова: "Атака дронами.

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Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких".

Деталі: У своєму повідомленні Кулеба закликав у жодному разі не фіксувати роботу військових.

У КМВА та Київській ОВА повідомили, що у столиці та області працює ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено. О 4:23 у Київській області та столиці був оголошений відбій повітряної тривоги.

Теми: Київська областьавіавійна
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