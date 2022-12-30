Россияне атаковали Киевскую область дронами, работала ПВО
Пятница, 30 декабря 2022, 01:41
Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил ночью 30 декабря, что россияне атакуют Киевскую область дронами.
Источник: Кулеба в Телеграмм, КГВА, ОВА
Прямая речь: "Атака дронами.
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Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких".
Детали: В своем сообщении Кулеба призвал ни в коем случае не фиксировать работу военных.
В КГВА и Киевской ОВА сообщили, что в столице и области работает ПВО.
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Обновлено. В 4:23 в Киевской области и столице был объявлен одбой воздушной тревоги.