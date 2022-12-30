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Россияне атаковали Киевскую область дронами, работала ПВО

Ольга ГлущенкоПятница, 30 декабря 2022, 01:41
Россияне атаковали Киевскую область дронами, работала ПВО
скриншот карты воздушных тревог

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил ночью 30 декабря, что россияне атакуют Киевскую область дронами.

Источник: Кулеба в Телеграмм, КГВА, ОВА

Прямая речь: "Атака дронами.

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Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких".

Детали: В своем сообщении Кулеба призвал ни в коем случае не фиксировать работу военных.

В КГВА и Киевской ОВА сообщили, что в столице и области работает ПВО.

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Обновлено. В 4:23 в Киевской области и столице был объявлен одбой воздушной тревоги.

Темы: Киевская областьавиавойна
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