Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія заявляє, що в неї "не закінчаться ракети "Калібр", але не здатна захистити себе – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 30 грудня 2022, 04:48
Фото з пабліка "Энгельс онлайн"

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на нездатність Росії захистити свою територію на тлі заяв РФ про те, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня. 

Загарбники запустили 69 крилатих ракет і 23 безпілотники по Україні, українська протиповітряна оборона збила 54 ракети і щонайменше 11 безпілотників.

Міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

За оцінками ISW, російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.

Інститут відзначає також, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня підтвердив неготовність Росії до справжніх переговорів і визнання України як незалежного учасника переговорів.

ВІДЕО ДНЯ

Експерти вказують на те, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, надаючи державі все більш широкі повноваження, використовуючи розмиті формулювання з метою усунення інакомислення та залякування симпатиків України.

Крім того, військові аналітики заявляють, що "неодноразові українські удари по військових цілях в російському тилу демонструють неефективність російської протиповітряної оборони проти безпілотників".

Основні висновки ISW:

  • Російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив неготовність Росії до переговорів з Україною.
  • Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що бойові дії в Україні зайшли у глухий кут.
  • Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, надаючи державі більше повноважень з метою усунення інакомислення.
  • Неодноразові "українські удари по військових цілях у тилових районах РФ демонструють неефективність російської протиповітряної оборони проти безпілотників і загострюють критику щодо неспроможності Росії захистити власну територію".
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної, в той час як російські війська проводили обмежені контратаки по лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки, а також навколо Бахмута, де, ймовірно, прискорюється потенційна кульмінація російського наступу.
  • Окупанти продовжували вести оборонні дії у Херсонській області.
  • Мобілізаційна робоча група Кремля провела своє перше засідання 29 грудня. Цей майданчик для критики ходу мобілізації, ймовірно, створить тертя з Міністерством оборони РФ.
  • Російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії з боку правоохоронних органів у безуспішних спробах придушити партизанський тиск на окупованих територіях.

Теми: війнаРосіязброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео"У вас залишився тиждень": Резніков звернувся до росіян і попередив про плани Путіна

Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення – МАГАТЕ

У Росії залишилось до 13% "Іскандерів", виробляти вони їх не можуть – Резніков

відеоУ боротьбі народжується нація: Залужний опублікував привітання до Нового року

Путін не спілкуватиметься зі ЗМІ через грип і "мутації коронавірусу" – Пєсков

Майже 30 днів тривог: у КМВА порахували, скільки вила сирена

Усі новини...
війна
Сили ППО відбили ворожі безпілотники на Київщині – Кулеба
США розглядають можливість передати Україні бойові машини Bradley – ЗМІ
Росіяни атакували Київщину дронами, працювала ППО
Останні новини
00:53
Ми працюємо над тим, щоби жителі області провели новорічні свята зі світлом – Одеська ОВА
23:42
відео"У вас залишився тиждень": Резніков звернувся до росіян і попередив про плани Путіна
23:24
Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення – МАГАТЕ
23:19
Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників
23:01
відеоЗахисники звільнили селище Новоселівське Луганської області – KRAKEN
22:50
10 проблем освіти, які можуть стати кризою у 2023-му
22:42
Росіяни за добу завдали 139 ударів по Сумщині: кидали вибухівку і гатили з кулеметів
22:30
Прем'єр: Україна має відповідати критеріям вступу до ЄС до кінця 2024 року
22:22
"Допоможіть мені". Історія депортації підлітка, якого вдалося повернути в Україну
22:14
Франція відновлює вимогу про тести на COVID для подорожуючих з Китаю
Усі новини...