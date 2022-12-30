Россия заявляет, что у нее "не закончатся ракеты "Калибр", но не способна защитить себя – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на неспособность России защитить свою территорию на фоне заявлений РФ о том, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр".
Источник: ISW
Детали: Российские войска осуществили очередную массированную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины 29 декабря.
Захватчики запустили 69 крылатых ракет и 23 беспилотника по Украине, украинская противовоздушная оборона сбила 54 ракеты и по меньшей мере 11 беспилотников.
Минобороны России в ответ на сообщения Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявило, что у россиян "никогда не закончатся ракеты "Калибр".
По оценкам ISW, российская кампания, направленная на то, чтобы сломить украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу.
Институт отмечает также, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря подтвердил неготовность России к настоящим переговорам и признанию Украины как независимого участника переговоров.
Эксперты указывают на то, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству все более широкие полномочия, используя размытые формулировки с целью устранения инакомыслия и запугивания симпатиков Украины.
Кроме того, военные аналитики заявляют, что "неоднократные украинские удары по военным целям в российском тылу демонстрируют неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников".
Основные выводы ISW:
- Российские войска осуществили очередную массированную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил неготовность России к переговорам с Украиной.
- Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в Украине зашли в тупик.
- Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству больше полномочий с целью устранения инакомыслия.
- Неоднократные "украинские удары по военным целям в тыловых районах РФ демонстрируют неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников и обостряют критику относительно неспособности России защитить собственную территорию".
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной, в то время как российские войска проводили ограниченные контратаки по линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали наступательные операции в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута, где, вероятно, ускоряется потенциальная кульминация российского наступления.
- Оккупанты продолжали вести оборонительные действия в Херсонской области.
- Мобилизационная рабочая группа Кремля провела свое первое заседание 29 декабря. Эта площадка для критики хода мобилизации, вероятно, создаст трения с Министерством обороны РФ.
- Российские оккупационные власти продолжают усиливать репрессии со стороны правоохранительных органов в безуспешных попытках подавить партизанское давление на оккупированных территориях.