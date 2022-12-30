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Россия заявляет, что у нее "не закончатся ракеты "Калибр", но не способна защитить себя – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 30 декабря 2022, 04:48
Фото из паблика "Энгельс онлайн"

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на неспособность России защитить свою территорию на фоне заявлений РФ о том, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр".

Источник: ISW

Детали: Российские войска осуществили очередную массированную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины 29 декабря.

Захватчики запустили 69 крылатых ракет и 23 беспилотника по Украине, украинская противовоздушная оборона сбила 54 ракеты и по меньшей мере 11 беспилотников.

Минобороны России в ответ на сообщения Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявило, что у россиян "никогда не закончатся ракеты "Калибр".

По оценкам ISW, российская кампания, направленная на то, чтобы сломить украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу.

Институт отмечает также, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря подтвердил неготовность России к настоящим переговорам и признанию Украины как независимого участника переговоров.

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Эксперты указывают на то, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству все более широкие полномочия, используя размытые формулировки с целью устранения инакомыслия и запугивания симпатиков Украины.

Кроме того, военные аналитики заявляют, что "неоднократные украинские удары по военным целям в российском тылу демонстрируют неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников".

Основные выводы ISW:

  • Российские войска осуществили очередную массированную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил неготовность России к переговорам с Украиной.
  • Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в Украине зашли в тупик.
  • Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, предоставляя государству больше полномочий с целью устранения инакомыслия.
  • Неоднократные "украинские удары по военным целям в тыловых районах РФ демонстрируют неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников и обостряют критику относительно неспособности России защитить собственную территорию".
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной, в то время как российские войска проводили ограниченные контратаки по линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные операции в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута, где, вероятно, ускоряется потенциальная кульминация российского наступления.
  • Оккупанты продолжали вести оборонительные действия в Херсонской области.
  • Мобилизационная рабочая группа Кремля провела свое первое заседание 29 декабря. Эта площадка для критики хода мобилизации, вероятно, создаст трения с Министерством обороны РФ.
  • Российские оккупационные власти продолжают усиливать репрессии со стороны правоохранительных органов в безуспешных попытках подавить партизанское давление на оккупированных территориях.

Темы: войнаРосcияоружие
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