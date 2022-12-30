На Дніпропетровщині ППО відмінусувала 5 ворожих "Шахедів"

У трьох районах Дніпропетровської області протиповітряна оборона вночі 30 грудня збила п’ять ворожих "Шахедів".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих "Шахедів", що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах".

Деталі: Резніченко також повідомив, що Нікопольщина вночі знову потерпала від важкої артилерії ворога.

Під удар потрапила Марганецька громада.Туди прилетіли майже 30 російських снарядів.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що вночі 30 грудня Сили оборони збили 10 ударних дронів ворога у Дніпропетровській та Запорізькій областях.