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На Дніпропетровщині ППО відмінусувала 5 ворожих "Шахедів"

Ольга Глущенко П'ятниця, 30 грудня 2022, 06:40
На Дніпропетровщині ППО відмінусувала 5 ворожих Шахедів
ФОТО: Twitter

У трьох районах Дніпропетровської області протиповітряна оборона вночі 30 грудня збила п’ять ворожих "Шахедів".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих "Шахедів", що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах".

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Деталі: Резніченко також повідомив, що Нікопольщина вночі знову потерпала від важкої артилерії ворога.

Під удар потрапила Марганецька громада.Туди прилетіли майже 30 російських снарядів.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що вночі 30 грудня Сили оборони збили 10 ударних дронів ворога у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Теми: Дніпропетровська областьавіаППОвійна
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