На Дніпропетровщині ППО відмінусувала 5 ворожих "Шахедів"
П'ятниця, 30 грудня 2022, 07:40
У трьох районах Дніпропетровської області протиповітряна оборона вночі 30 грудня збила п’ять ворожих "Шахедів".
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих "Шахедів", що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах".
Деталі: Резніченко також повідомив, що Нікопольщина вночі знову потерпала від важкої артилерії ворога.
Під удар потрапила Марганецька громада.Туди прилетіли майже 30 російських снарядів.
Що передувало: Раніше повідомлялося, що вночі 30 грудня Сили оборони збили 10 ударних дронів ворога у Дніпропетровській та Запорізькій областях.