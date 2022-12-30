Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Дніпропетровщині ППО відмінусувала 5 ворожих "Шахедів"

Ольга Глущенко П'ятниця, 30 грудня 2022, 07:40
ФОТО: Twitter

У трьох районах Дніпропетровської області протиповітряна оборона вночі 30 грудня збила п’ять ворожих "Шахедів".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Другу ніч поспіль наші захисники неба відмінусували усі п’ять ворожих "Шахедів", що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах".

Деталі: Резніченко також повідомив, що Нікопольщина вночі знову потерпала від важкої артилерії ворога.

Під удар потрапила Марганецька громада.Туди прилетіли майже 30 російських снарядів.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що вночі 30 грудня Сили оборони збили 10 ударних дронів ворога у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Теми: Дніпропетровська областьавіаППОвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський нагородив орденами і медалями 95 захисників України

відео"У вас залишився тиждень": Резніков звернувся до росіян і попередив про плани Путіна

Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення – МАГАТЕ

У Росії залишилось до 13% "Іскандерів", виробляти вони їх не можуть – Резніков

відеоУ боротьбі народжується нація: Залужний опублікував привітання до Нового року

Путін не спілкуватиметься зі ЗМІ через грип і "мутації коронавірусу" – Пєсков

Усі новини...
Дніпропетровська область
У двох областях ввели екстрені відключення світла, у Києві можуть бути перебої
На Дніпропетровщині повітряники збили 5 ворожих дронів, імовірно "Шахедів"
Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів"
Останні новини
03:45
Роналду перейшов у саудівський клуб
02:39
Окупанти змушують бюджетників отримувати російські паспорти – ЦНС
01:50
Зеленський нагородив орденами і медалями 95 захисників України
00:53
Ми працюємо над тим, щоби жителі області провели новорічні свята зі світлом – Одеська ОВА
23:42
відео"У вас залишився тиждень": Резніков звернувся до росіян і попередив про плани Путіна
23:24
Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення – МАГАТЕ
23:19
Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників
23:01
відеоЗахисники звільнили селище Новоселівське Луганської області – KRAKEN
22:50
10 проблем освіти, які можуть стати кризою у 2023-му
22:42
Росіяни за добу завдали 139 ударів по Сумщині: кидали вибухівку і гатили з кулеметів
Усі новини...