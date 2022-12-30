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На Днепропетровщине ПВО отминусовала 5 вражеских "Шахедов"

Ольга ГлущенкоПятница, 30 декабря 2022, 07:40
ФОТО: Twitter

В трех районах Днепропетровской области противовоздушная оборона ночью 30 декабря сбила пять вражеских "Шахедов".

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Вторую ночь подряд наши защитники неба отминусовали все пять вражеских "Шахедов", которые были над областью. Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах".

Детали: Резниченко также сообщил, что Никопольщина ночью снова страдала от тяжелой артиллерии врага.

Под удар попала Марганецкая громада, туда прилетели почти 30 российских снарядов.

Что предшествовало: Раньше сообщалось, что ночью 30 декабря Силы обороны сбили 10 ударных дронов врага в Днепропетровской и Запорожской областях.

Темы: Днепропетровская областьавиаПВОвойна
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