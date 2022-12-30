Британія передала Україні обладнання для розмінування

Велика Британія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти очистити мінні поля та зробити безпечною відновлену територію, будинки цивільного населення та інфраструктуру.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні британського уряду.

Ці поставки є останніми в рамках безперервної підтримки, яку Велика Британія надавала Україні протягом 2022 року і яка продовжиться у 2023 році, зазначили в уряді Британії.

"Використання Росією наземних мін та націленість на цивільну інфраструктуру підкреслюють шокуючу жорстокість путінського вторгнення. Цей останній пакет підтримки Великої Британії допоможе Україні безпечно розміновувати землю та будівлі, повертаючи свою законну територію" - заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

VALLON може допомогти військам долати мінні поля і розчищати безпечні маршрути на дорогах і стежках. Він також може допомогти забезпечити очищення цивільної інфраструктури і будинків від вибухонебезпечних предметів, що дозволить людям безпечно повернутися до своїх домівок. Набори для знешкодження бомб призначені для зняття з озброєння підривників від російських бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв, що не вибухнули.

Це обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів є одним з найновіших серед широкого спектру обладнання, яке Велика Британія передала Україні на підтримку її боротьби проти російського незаконного вторгнення.

У британському уряді нагадують, що Велика Британія була першою країною в Європі, яка надіслала військову допомогу Україні, відправивши тисячі протитанкових ракет NLAW на початку 2022 року. З того часу Королівські військово-повітряні сили здійснили понад 240 польотів, щоб доставити тисячі тонн військової допомоги від Великої Британії та міжнародних партнерів, від сучасних ракет до одягу для підтримки військ в умовах суворої зими.

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"Велика Британія продовжує підтримувати зв'язок з урядом України для забезпечення того, щоб майбутні поставки відповідали тактичним потребам конфлікту в міру його розвитку" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів на допомогу Україні у 2023 році.