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Великобритания передала Украине оборудование для разминирования

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 07:47
фото иллюстративное, гсчс

Великобритания передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь очистить минные поля и сделать безопасной восстановленную территорию, дома гражданского населения и инфраструктуру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского правительства.

Эти поставки являются последними в рамках непрерывной поддержки, которую Великобритания предоставляла Украине в течение 2022 года и которая продолжится в 2023 году, отметили в правительстве Великобритании.

"Использование Россией наземных мин и нацеленность на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость путинского вторжения. Этот последний пакет поддержки Великобритании поможет Украине безопасно разминировать землю и здания, возвращая свою законную территорию", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

VALLON может помочь войскам преодолевать минные поля и расчищать безопасные маршруты на дорогах и тропах. Он также может помочь обеспечить очистку гражданской инфраструктуры и домов от взрывоопасных предметов, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома. Наборы для обезвреживания бомб предназначены для снятия с вооружения взрывателей от российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств, которые не взорвались.

Это оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов является одним из самых новых среди широкого спектра оборудования, которое Великобритания передала Украине в поддержку ее борьбы против российского незаконного вторжения.

В британском правительстве напоминают, что Великобритания была первой страной в Европе, которая направила военную помощь Украине, отправив тысячи противотанковых ракет NLAW в начале 2022 года. С тех пор Королевские военно-воздушные силы совершили более 240 полетов, чтобы доставить тысячи тонн военной помощи от Великобритании и международных партнеров, от современных ракет до одежды для поддержки войск в условиях суровой зимы. 

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"Великобритания продолжает поддерживать связь с правительством Украины для обеспечения того, чтобы будущие поставки соответствовали тактическим потребностям конфликта по мере его развития", - говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов на помощь Украине в 2023 году.

Темы: Великобританиявойнаразминирование
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