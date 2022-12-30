Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Великобритания передала Украине оборудование для разминирования

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 06:47
Великобритания передала Украине оборудование для разминирования
фото иллюстративное, гсчс

Великобритания передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь очистить минные поля и сделать безопасной восстановленную территорию, дома гражданского населения и инфраструктуру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского правительства.

Эти поставки являются последними в рамках непрерывной поддержки, которую Великобритания предоставляла Украине в течение 2022 года и которая продолжится в 2023 году, отметили в правительстве Великобритании.

Реклама:

"Использование Россией наземных мин и нацеленность на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость путинского вторжения. Этот последний пакет поддержки Великобритании поможет Украине безопасно разминировать землю и здания, возвращая свою законную территорию", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

VALLON может помочь войскам преодолевать минные поля и расчищать безопасные маршруты на дорогах и тропах. Он также может помочь обеспечить очистку гражданской инфраструктуры и домов от взрывоопасных предметов, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома. Наборы для обезвреживания бомб предназначены для снятия с вооружения взрывателей от российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств, которые не взорвались.

Это оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов является одним из самых новых среди широкого спектра оборудования, которое Великобритания передала Украине в поддержку ее борьбы против российского незаконного вторжения.

ВИДЕО ДНЯ

В британском правительстве напоминают, что Великобритания была первой страной в Европе, которая направила военную помощь Украине, отправив тысячи противотанковых ракет NLAW в начале 2022 года. С тех пор Королевские военно-воздушные силы совершили более 240 полетов, чтобы доставить тысячи тонн военной помощи от Великобритании и международных партнеров, от современных ракет до одежды для поддержки войск в условиях суровой зимы. 

"Великобритания продолжает поддерживать связь с правительством Украины для обеспечения того, чтобы будущие поставки соответствовали тактическим потребностям конфликта по мере его развития", - говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов на помощь Украине в 2023 году.

Темы: Великобританиявойнаразминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Великобритания
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: